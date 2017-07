Na Agropecuária, emprego formal cresceu no Pará em junho

Acompanhando a tendência de toda a região, o índice de empregos no Pará voltou a apresentar saldo positivo em junho na Agropecuária.

Segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese/PA), houve crescimento de 0,72% na geração de empregos formais nos postos de trabalhos no setor da Agropecuária. No total, no setor foram feitas 2.314 admissões contra 1.938 desligamentos, gerando um saldo positivo de 376 postos de trabalhos.

Em junho de 2016, a situação foi inversa, foram feitas no setor 1.995 admissões contra 2.165 desligamentos gerando um saldo negativo de 170 postos de trabalhos.

No Norte, o Pará liderou o crescimento, ficando à frente do Acre (geração de109 postos de trabalhos) e de Rondônia (98 postos). O destaque negativo ficou por conta do Estado do Tocantins, com a perda de 129 postos de trabalhos.

De janeiro a junho, houve no Pará crescimento de 0,16% na geração de empregos formais. Foram feitas no período no Setor da Agropecuária em todo o Pará, 12.733 admissões contra 12.650 desligamentos gerando um saldo positivo de 83 postos de trabalhos.

