Na Arábia Saudita, jovem é procurada pela polícia após postar vídeo com minissaia

‘Comissão para a Promoção da Virtude e a Prevenção de Vícios’ disse que já está investigando o caso

Neste fim de semana, uma mulher da Arábia Saudita postou um vídeo de si mesma no aplicativo Snapchat, que a mostrava caminhando por um forte histórico em uma aldeia ao norte da capital do país, Riade, enquanto usava um top e uma minissaia.

Menos de 24 horas depois de publicar o vídeo, o órgão Saudi Arabia’s Commission for the Promotion of Virtue and Prevention of Vice (Comissão da Arábia Saudita para a Promoção da Virtude e a Prevenção de Vícios, em tradução livre), um tipo de polícia moral do país, disse que estava trabalhando com as autoridades para investigar o caso.

Um mandado de prisão da polícia de Riade, publicado por alguns usuários no Twitter, diz que a mulher estava “desrespeitando e violando os ensinamentos do Islã”. O caso, claro, rapidamente provocou controvérsia online. Alguns sauditas têm exigido que a mulher seja punida, enquanto outras pessoas acreditam que há um grande exagero na postura do governo.

A Arábia Saudita exige que as mulheres usem roupas longas, conhecidas como “abayas”, quando estão em público. A maioria das mulheres sauditas também cobrem seus cabelos e seus rostos com um véu.

