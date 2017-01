Na Arena Condá para acompanhar amistoso, Alan Ruschel revê torcida

Lateral, que sobreviveu à queda do avião da LaMia no ano passado, está no estádio da Chapecoense e distribuir autógrafos e ouve palavras de incentivo dos torcedores

Um dos sobreviventes da tragédia com o avião da Chapecoense na Colômbia, em novembro do ano passado, o lateral Alan Ruschel está na Arena Condá para o amistoso que acontece no sábado, diante do Palmeiras. O jogador ainda não vai entrar em campo, mas já circula pelos espaços comuns do estádio. Próximo à entrada do campo, o atleta aproveitou para cumprimentar a torcida que compareceu para assistir ao último treino da equipe do Oeste antes do confronto.

Visivelmente magro em função do acidente, Alan caminha sem dificuldades. Acompanhado de perto por um dos médicos da Chape, o lateral se aproximou da grade, ouviu palavras de incentivo da torcida e deu autógrafos. “Estamos orando por você” e “força na recuperação” foram algumas das manifestações do grupo de torcedores.

Chapecoense e Palmeiras se enfrentam neste sábado, 16h, na Arena Condá. O duelo é o primeiro do Verdão catarinense após o acidente aéreo.

Fonte: Globo Esporte.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...