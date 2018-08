Na ausência de vereador, secretária parlamentar usa gabinete para dançar forró

Vídeo filmado no gabinete do vereador Didi Feleol (PDT) foi postado nas redes sociais por uma servidora e viralizou.

Servidores da Câmara dançam em gabinete durante saída de vereadores em Santarém

Horário de expediente, vereador viajando para cumprir agenda de trabalho, servidora de “bobeira” convida para dançar forró, um ex-servidor da Câmara Municipal de Santarém, no oeste do Pará. A cena foi protagonizada pela secretária parlamentar do gabinete do vereador Didi Feleol (PDT), na terça-feira (28), aproveitando a ausência do parlamentar que estava em Vila Curuai, participando da instalação do Conselho de Segurança do Lago Grande.

Identificada como Leoriane Cerdeira da Silva, a secretária parlamentar aparece em um vídeo postado em rede social, dançando forró com Thiago Gomes Barbosa que foi sercretário parlamentar o gabinete de Didi Feleol até março de 2018. Surpreendeu os internautas a legenda colocada pela autora da postagem: “Quando as pessoas não têm o que fazer no trabalho”.

O vídeo teria sido feito por outra servidora do gabinete do vereador Didi Feleol, Alzeane de Sousa Farias, também secretária parlamentar, que fez a postagem em rede social. A postagem causou indignação aos internautas que não esperam esse tipo de conduta de servidores pagos com dinheiro público em seu ambiente de trabalho, e gerou uma série de comentários:

“Eles tão fazendo o q muitos vereadores de Santarém anda fazendo…. NADA!

Só mamando as nossas custas!!! Novidade nenhuma!”, disse uma internauta.

“Tou dizendo que a Câmara de Santarém virou uma bagunça…normal isso, palhaçada”, disse outro internada.

“Só acho que lugar de trabalho não e pra dançar”, avaliou outro.

“Puts, acabando com a moral do vereador, isso não pode acontecer galera, falta de respeito com o mesmo sem sua presença”, opinou outro.

“Cadê o profissionalismo desse povo? Cadê o vereador? Quando o gato sai, os ratos fazem a festa”, indagou outro internauta.

“Misericórdia Santarém virou casa da mãe Joana”, satirizou outro.

Por meio de nota, o vereador Didi Feleol (PDT) confirmou que no dia em que foi feito o vídeo da dança em seu gabinete, tanto ele quanto o seu chefe de gabinete estavam em viagem para a região do Lago Grande cumprindo agenda de seu mandato, e que somente tomou conhecimento do episódio ao acessar as redes sociais.

Esclarece que seu mandato zela pelos princípios constitucionais da administração pública e que seus assessores são orientados para a observância de tais preceitos e fiel atendimento às demandas parlamentares.

Em relação ao vídeo, informou que está sendo apurado e que “as medidas administrativas cabíveis deverão ser tomadas, na forma da lei, para responsabilização dos servidores do gabinete do referido parlamentar que estiverem envolvidos”.

A Câmara de Vereadores de Santarém também enviou nota ao G1 referente ao vídeo em que pessoas aparecem dançando no interior de um gabinete. A Câmara esclarece que as providências administrativas em relação aos envolvidos foram tomadas pelo respectivo vereador, uma vez que, dentre estes, existem assessores parlamentares, os quais estão sob a alçada e autoridade do parlamentar.

Por fim, ressaltou que tem oferecido o apoio técnico e jurídico necessários ao vereador para dirimir a questão, bem como que o homem que aparece na imagem não integra o quadro de servidores do Poder Legislativo. Assista o Vídeo AQUI

Por Sílvia Vieira, G1 Santarém, PA

