BR-163 -PRF captura dois suspeitos acusados de latrocínio, homicídio e porte ilegal de arma

Nesa quarta-feira ( 12/10/2016), por volta das 11:00h, a equipe PRF fazia ronda na BR 163, quando, na comunidade do Tabocal se deparou com dois indivíduos em uma moto Honda/NXR BROS 150, cor preta, placa JUY-5757, ambos sem capacete.

Ao receber ordem de parada os mesmos empreenderam fuga por aproximadamente 15 minutos até serem alcançados pela equipe.

No momento da abordagem ficou constatado que Elton Conceição Silva Castro ,30 anos, condutor do veículo não possuía CNH e o veículo estava com licenciamento atrasado.

O passageiro identificado como Zacarias Laurindo Tavares Neto ,35 anos, não apresentou qualquer documento de identificação. Posteriormente, após consultas ficou comprovado que Elton Conceição Silva Castro , condutor, responde por diversos crimes, dentre eles, tráfico, roubo, porte de arma.

O passageiro responde por latrocínio, associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo. Diante dos fatos, o condutor indentificado como Elton Conceição Silva Castro e passageiro Zacarias Laurindo Tavares foram encaminhados à polícia judiciária para as devidas providências.

Fonte: PRF Santarém

