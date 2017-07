Na Caça aos madeireiros turista é pego pelo IBAMA

Madeireiros são alvo de operação do IBAMA na região.

Turista deixou veiculo (Caminhonete S10) as margens de rio e teve veiculo arrombado e saqueado pelos fiscais ambientais.

Os agentes ambientais do IBAMA estão na caça dos empresários e madeireiros, ninguém teve prisão preventiva decretada , mas são acusados de aterem fogo em um caminhão cegonha com oito viaturas do IBAMA, no distrito de Cachoeira da Serra município de Altamira.

Em operação anunciada , Maria Luiza Chefe da Operação Onda Verde vem realizado diligências por toda região , tipo filme de Velho Oeste Na caça aos Bandidos!

Foi divulgado através da imprensa Nacional que infratores tentam impedir a fiscalização, que os manifestantes queimaram oito caminhonetes do Ibama, além da carreta que as transportava, em Cachoeira da Serra, às margens da rodovia BR-163 (Cuiabá-Santarém), no município de Altamira. O crime aconteceu na madrugada de sexta-feira (07). A ação teria sido feita por madeireiros e seria uma retaliação ao órgão por conta de uma operação que combateu a retirada de madeira da Terra Indígena Menkragnoti, acusou o IBAMA.

AMEAÇAS ATÉ O CRIME

Num áudio que circulou por Whatsapp, uma pessoa não identificada avisa que as carretas estão seguindo para Santarém, no Pará. Em outro áudio, uma mulher comenta num grupo que os veículos foram incendiados. “Acabamos de receber a notícia aqui que queimaram, lá em Cachoeira da Serra, as duas cegonhas que vinha carregada de caminhonete do Ibama. Tá tudo lá em chamas (…). Bora agradecer a Deus e vamos orar pra Deus nos proteger e continuar destruindo eles também [o Ibama], que eles não quer destruir as coisas do trabalhador?”. Em em mensagem enviada ao jornal Folha do Progresso, um morador chegou a defender que restaurantes, hotéis, oficinas a até empresas de internet não atendam servidores do Ibama e do ICMBio. “Em guerra se usa as armas que tem”. ( Divulgou!)



A escalada de violência na região e o clima bélico só tende a aumentar. O Ibama considerou a queima das caminhonetes um atentado e a presidente, Suely Araújo, mandou bloquear todas as serrarias da região. “Foi um atentado contra ação legítima do Estado brasileiro”, disse o diretor de Proteção Ambiental, Luciano Evaristo, em nota.

DOA QUEM DOER

TURISTA PAGA CONTA – “Em uma investida no final de semana nas proximidades do rio Mutuacá, uma caminhonete CHEVROLET S10 de um turista foi depredada pelos fiscais ambientais, em postagem no WhatsApp e Facebook, o amigo do proprietário denunciou e acusou os fiscais ambientais do abuso”; deixaram um bilhete…VEJA ABAIXO; (Obs. O IBAMA NÃO FOI OUVIDO NESTA VERSÃO.)

Na mesma investida os agentes Ambientais ainda encontraram aquele que se arrisca em retirar madeira ilegal, teve caminhão incendiado (destruído) vídeo abaixo.

ACUSAÇÃO

Para o IBAMA mesmo sem laudo final da PF (Policia Federal) foi madeireiro que ateou fogo nas viaturas, de imediato cancelaram todas as madeireiras da região. Leia:Serrarias são punidas após ataque ao Ibama

Para o AMBIENTALISTAS eles participam de uma organização criminosa que insistem em retirar madeiras em áreas indígenas,UCs, Flona,PARQUE , sem licenciamento (manejo Florestal) na região de Novo Progresso.

INVESTIGAÇÕES

As investigações começou logo em seguida ao ato de vandalismo na Cachoeira da Serra, a Policia Federal removeu o caminhão cegonha com as viaturas destruídas pelo fogo para o estado do Mato Grosso, até o fechamento desta edição nenhum laudo foi apresentado e ninguém foi acusado ou preso pelo crime.

OPERAÇÃO

O IBAMA intensifica operação na região para combater os crimes ambientais que vai desde o garimpo,desmatamento e extração de madeira.

