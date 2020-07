Na delegacia, mãe confessa ter jogado recém-nascido em caixa de esgoto

Mãe de outros cinco filhos, empregada doméstica de 25 anos afirmou que fez aquilo após a criança nascer sem vida(Foto:Reprodução)

Após ter sido identificada pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), uma mulher prestou depoimento e confessou ter jogado o filho recém-nascido na caixa de esgoto da casa onde vive, no Paranoá. O bebê foi encontrado boiando dentro de uma adutora do Distrito Federal, no fim da tarde de 6 de julho. A empregada doméstica de 25 anos, no depoimento, afirmou que fez aquilo após a criança nascer sem vida.

De acordo com a apuração da PC, a mulher tem outros cinco filhos, sendo que a mais nova é uma menina de apenas 9 meses. Moradora do Paranoá, ela ficou grávida pela sexta vez e perdeu o emprego que tinha. Com quadro depressivo, a empregada doméstica contou à polícia que não sabia a data exata em que havia ficado grávida nem fez o pré-natal. A criança nasceu em casa.

Ainda no depoimento, a mulher disse que a criança chorou um pouco quando nasceu e teria soltado espuma pela boca. Em seguida, o choro cessou. Ela contou no depoimento que enrolou a criança em um pano e que ela teria amanhecido morta no dia seguinte. Assustada, a mãe teria despejado o corpo da criança na caixa de esgoto, que desemboca na adutora da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb), onde o corpo foi localizado por funcionários.

Há duas linhas de investigação seguidas pela Polícia. Uma é a de infanticídio, no qual a mãe teria matado o filho e se livrado do corpo. A outra linha de apuração envolve um possível aborto cometido pela mulher. Os investigadores pediram que profissionais do Instituto de Medicina Legal (IML) elaborassem perícia psicológica da mãe.

com informações do Metrópoles

21.07.20 13h56

