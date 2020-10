Na estreia de Felipão, Cruzeiro bate Operário-PR e volta a vencer na Série B

O técnico Felipão estreou com o pé direito no Cruzeiro. Nesta terça-feira, a Raposa visitou o Operário-PR no Estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR), pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, e conquistou uma importante vitória pelo placar de 1 a 0.

Arthur Caíke marcou o único gol do jogo.

Com o resultado, a equipe celeste voltou a vencer após quatro partidas e chegou a 16 pontos conquistados, ocupando a 17ª colocação. O Guarani, que tem 17 pontos e ainda joga na rodada, é o primeiro time fora do Z4. O Fantasma, por sua vez, soma 22 pontos e está na 11ª posição.

Pela próxima rodada, o Operário entra em campo na sexta-feira (23), às 21h30 (de Brasília), quando visita a Chapecoense na Arena Condá. Já o Cruzeiro joga no domingo (25), às 16h, contra o Náutico, no Estádio dos Aflitos.

No primeiro tempo, o Cruzeiro conseguiu criar espaços na defesa do Operário, mas falhou na hora de concluir as jogadas. A melhor oportunidade foi criada aos 15 minutos, quando Arthur Caíke recebeu boa enfiada de bola, partiu sozinho em direção ao gol, mas Ricardo Silva travou o atacante.

A Raposa voltou do intervalo com menos criatividade e movimentação. Apesar disso, Marquinhos Gabriel criou oportunidade perigosa aos 19 minutos, em cobrança de falta. O meia bateu colocado, no canto de Thiago Braga, e exigiu boa defesa do goleiro adversário.

O gol celeste veio na reta final da partida, aos 39 minutos da segunda etapa. Airton fez bela jogada pelo lado direita, cruzou rasteiro, para trás, e encontrou Arthur Caíke. O camisa 7 dominou e finalizou para balançar as redes. Nos acréscimos, Fábio apareceu para salvar o Cruzeiro em chute de Bonfim, de dentro da área, e garantiu os três pontos para os mineiros.

Por:Gazeta Esportiva (foto: Gustavo Aleixo)

