Na estreia de Filipe Luís, Flamengo é goleado pelo Bahia

Gazeta Esportiva (Alexandre Vidal/assessoria)-04/08/2019 17:21/-Em tarde inspirada do atacante Gilberto, autor de todos os gols, o Bahia derrotou o Flamengo por 3 a 0, em partida disputada na tarde deste domingo no estádio da Fonte Nova, na capital baiana, Com a vitória, o Tricolor de Aço chegou aos 19 pontos e ocupa a décima colocação na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. O Flamengo, por sua vez, segue com 24 pontos ganhos, em terceiro lugar e viu o Santos abrir oito pontos de vantagem na liderança da competição.

O Flamengo foi uma equipe sem inspiração durante os 90 minutos e enfrentou o atacante Gilberto em tarde de gala. Além disso, o time rubro-negro ainda contou com uma falha bisonha do goleiro Diego Alves no lance que resultou no segundo gol da equipe da casa. O lateral-esquerdo Filipe Luis fez a sua estreia com a camisa rubro-negra, mas não teve boa atuação e acabou substituído pelo técnico Jorge Jesus.

O Bahia quebrou um jejum de cinco jogos sem vitória no Brasileiro. A equipe comandada por Roger Machado mostrou muita aplicação e não deixou que o Flamengo conseguisse impor o seu ritmo.

Na próxima rodada, o Bahia vai enfrentar o Palmeiras, em São Paulo; o Flamengo vai receber o Grêmio, no Maracanã.

O jogo – A partida começou equilibrada com as duas equipes se alternando na posse de bola. E aos seis minutos, o Bahia criou a primeira oportunidade. Após cruzamento de Lucca, Diego Alves rebateu e Giovanni cabeceou para fora, desperdiçando a primeira chance para marcar.

Aos 14 minutos, o Flamengo chegou com muito perigo. Rafinha cruzou da direita e Arrascaeta se antecipou aos zagueiros e cabeceou com força, mas o goleiro Douglas conseguiu espalmar para escanteio.

Aos 21 minutos, o Bahia marcou o primeiro gol. Nino Paraíba fez ótimo lançamento para Gilberto que penetrou entre os zagueiros e tocou na saída de Diego Alves. O assistente marcou impedimento, mas o VAR confirmou a posição legal do atacante e, depois de dois minutos de consulta, validou o gol.

O time da casa continuou melhor em campo e,aos 31 minutos, ampliou a vantagem, novamente com Gilberto. O atacante se aproveitou de uma falha incrível do goleiro Diego Alves que saiu jogando errado e permitiu que o artilheiro, de fora da área, tivesse condições de concluir com o gol vazio.

Nos acréscimos, o Bahia voltou a marcar, novamente com Gilberto. Arthur investiu pela direita e cruzou para a entrada fulminante do artilheiro que só empurrou a bola para as redes.

O time carioca seguiu pressionando na segunda etapa e, aos 13 minutos, após cruzamento de Arrascaeta, o zagueiro Pablo Mari cabeceou por cima, sem assustar o goleiro Douglas.

Aos 29 minutos, Ramires fez boa jogada individual e bateu colocado, mas Diego Alves espalmou para escanteio e evitou o quarto gol do time baiano. Logo depois, o goleiro rubro-negro voltou a aparecer bem ao defender um chute de Moisés. O Bahia mandava na partida e desperdiçou mais uma chance para marcar quando Elber tocou para Ramires, livre na área, e o meia chutou para fora.

O Flamengo só incomodou a defesa baiana em duas conclusões de Berrio que entrou no lugar de Arrascaeta e deu trabalho aos zagueiros baianos. Aos 43 minutos, ele quase marcou o gol, mas a bola foi desviada e saiu.

Aos 45 minutos, o atacante Fernandão que havia entrado no lugar de Gilberto, reclamou com a arbitragem e recebeu cartão vermelho

