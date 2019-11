Na Inglaterra – Mulher tira a própria vida após descobrir pornografia infantil no celular do namorado

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

(Com informações do Daily Mail)

Na época, Adam e Lydia estavam juntos há dois anos. A tragédia aconteceu em 9 de junho de 2017 quando o namorado esqueceu o celular em casa. Os dois discutiram por mensagem durante todo o dia. Adam, que estava no trabalho, saiu com amigos depois e, ao voltar na madrugada do dia 10 de junho, afirma que encontrou Lydia sem vida na casa onde moravam.

Lydia Roberts tirou a própria vida após descobrir um extenso conteúdo de pornografia infantil no celular do namorado, Adam Wells. O caso aconteceu em junho de 2017 na Grande Manchester, distrito da Inglaterra, mas veio à tona recentemente nos tabloides britânicos.

Caso aconteceu em junho de 2017, mas veio à tona recentemente; foram encontradas 31 fotos de pornografia infantil no celular do namorado da vítima (Foto:| Arquivo Pessoal)

