Na Luz do dia- Ladrões armados assaltam supermercado no bairro Jardim América em Novo Progresso;Vídeo

Dois homens armados com um revólver, assaltaram na manhã desta segunda-feira (19) um supermercado na avenida Cristalina área central do bairro jardim América em Novo Progresso.

Com muita tranquilidade os dois pegaram o dinheiro do caixa conversaram com atendentes e fugiram em uma motocicleta rumo ignorado.

Ninguém reagiu.



Os bandidos, foram flagrados pela câmara de segurança do local, aparentam serem jovens entre de 21 e 24 anos.

