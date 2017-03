Na Madrugada – Jovem cai de motocicleta, quebra o pescoço e morre na hora

Da Redação Jornal Folha do Progresso com Informações e fotos Policia Militar

Segundo a PM o acidente aconteceu com uma motocicleta FAN de cor Vermelha Placa NOS -5049 , conduzida pela jovem “ Thifane” que não prestou atenção para a sinalização de uma lombada que se encontrava em construção e bateu de frente com uma tora de madeira. Thifane sofreu escoriações e Adenilson aparentemente quebrou o pescoço e morreu na hora. A condutora tem 18 anos e não possui habilitação, fato registrado e repassado a polícia civil na Delegacia.

Segundo a Policia Militar ao chegarem no local encontraram o Jovem Adenilson morto e a Jovem Thifane de 18 anos que estava na moto com a vitima foi socorrida pelo Samú.

A guarnição da Policia Militar no comando do Cabo Maduro,Jonathan e Soldado Reis atenderam a ocorrência as 05h00 deste domingo, 26 de Março.

