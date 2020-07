Na retomada do Campeonato Mineiro, América e Atlético-MG empatam no Independência

Após mais de quatro meses, o Campeonato Mineiro foi retomado com um movimentando clássico. No Independência, América e Atlético-MG empataram em 1 a 1, em partida válida pela 10ª rodada da competição. O galo foi melhor no primeiro tempo e abriu o placar com Nathan, mas o Coelho cresceu na segunda etapa e igualou o marcador com Vitão.

Com o resultado, o Atlético-MG caiu para o 4º lugar, com 19 pontos, e não garantiu vaga na próxima fase com uma rodada de antecedência. O América, por outro lado, continua como líder e invicto, mas pode perder a posição caso o Tombense vença o Coimbra neste domingo.

Na quarta-feira, o Galo vai enfrentar a Patrocinense no Mineirão, na última rodada da primeira fase do Estadual. No mesmo dia, o Coelho vai visitar a URT.

O Atlético-MG foi superior durante todo o primeiro tempo. Com apenas três minutos de partida, Marquinhos tabelou com Hyoran e obrigou o goleiro Airton a fazer uma boa defesa. Aos 12, Savarino tocou para Nathan nas costas da defesa do América e o camisa 23 tentou encobrir o arqueiro do Coelho, mas a bola foi desviada e acabou indo para fora.

Três minutos depois, Guga cobrou um longo lateral para Hyoran, que dominou livre dentro da área. Mesmo cara a cara com Airton, o meia demorou para finalizar e acabou perdendo a bola.

O grande destaque do Galo na primeira etapa foi Jefferson Savarino. O ponta-direita infernizou a defesa do América com dribles e jogadas de velocidade. Aos 17 minutos, o venezuelano viu Airton sair do gol de forma errada e tentou tocar por cima, assuntando o Coelho.

Depois de muito pressionar, o Atlético abriu o placar aos 30 minutos. Após uma boa troca de passes, Marquinhos recebeu pela esquerda e cruzou na medida para Nathan, que desviou de cabeça e balançou a rede.

Com o gol sofrido, o América se lançou ao ataque e gerou sua primeira e única grande chance do primeiro tempo. Leandro Silva cruzou para Léo Passos, que ganhou de Réver e finalizou, mas o arremate passou por cima da meta de Rafael.

Antes do intervalo, Savarino ainda teve duas oportunidades de ampliar o placar. Aos 40 minutos, o venezuelano dividiu com a defesa do Coelho, driblou dois marcadores e, desequilibrado chutou para fora. Nos acréscimos, o ponta-direita aproveitou o lateral longo de Guga, avançou e tentou o chute, mas a bola acabou indo pela linha de fundo.

O panorama da jogo mudou no segundo tempo. Com a desvantagem no marcador, o América foi para cima e passou a pressionar o Galo. Depois de alguns cruzamentos perigosos, Zé Ricardo mandou uma bomba de fora da área aos 13 minutos que passou perto do gol atleticano.

O volante do Coelho também foi o responsável por outra grande chance aos 16 minutos. O camisa 5 tentou finalizar duas vezes e, na segunda oportunidade, chutou forte no alto, mas Rafael fez uma bela defesa e impediu o empate. O goleiro ainda fez outro milagre quatro minutos depois, salvando o arremate de Juninho com a perna.

Aos 26 minutos, o Galo teve a melhor oportunidade de garantir a vitória. Savarino fez uma boa jogada e tocou para Marrony, que só tinha o trabalho de empurrar e sair para comemorar. O atacante chutou muito mal e Airton acabou fazendo a defesa.

O América empatou aos 30 minutos em uma falha da defesa do Atlético. Fábio Santos tentou afastar de cabeça, mas a bola bateu em Júnior Alonso e sobrou para Vitão, que deixou a partida com números finais.

Após o empate, o Coelho teve mais uma chance em cobrança de falta de João Paulo, mas Rafael se esticou para fazer a defesa. Cansado, o Galo não conseguiu repetir o bom primeiro tempo, viu o América melhorar na etapa complementar e o duelo terminar em 1 a 1.

Por:Gazeta Esportiva (foto: Daniel Hott/assessoria)26/07/2020 17:35

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com e/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...