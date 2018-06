Na Rússia, assessor de presidente da CBF quebra copo na cabeça de paraense

Caso aconteceu em um restaurante de São Petersburgo

Por: Com informações de O Globo -O presidente da CBF, coronel Antônio Carlos Nunes (abaixo), foi o centro de uma confusão, há pouco, no restaurante Stroganoff Steak House, em São Petesburgo, onde a seleção joga amanhã. É que o torcedor Alexandre Nazareno (acima) se aproximou da mesa e começou a xingá-lo. Nisso, um assessor da CBF quebrou um copo na cabeça do exaltado.

Alexandre Nazareno é de Belém, assim como o coronel Nunes.



Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...