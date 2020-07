Na “Semana do HU” hospital universitário promove palestras on-line sobre a pandemia

Todas as palestras serão transmitidas on-line e abertas ao público

Entre os dias 03 e 07 de agosto, o Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora, vinculado à Rede Ebserh (HU-UFJF/Ebserh), promove mais uma “Semana do HU”. O evento previsto para começar a partir das 19h, conta com cinco palestras com o tema central Pós-pandemia: desafios à saúde pública”. O evento ocorre em comemoração aos 54 anos de fundação do hospital universitário.

Transmitidas on-line, todas as palestras serão abertas aos colaboradores e ao público em geral, inclusive com emissão de certificado. Os palestrantes falarão sobre assuntos como: papel das instituições de ensino superior e dos hospitais universitários federais na Rede Ebserh, fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS), saúde psicológica diante do novo normal, relação entre desequilíbrio ambiental e novas pandemias, além dos desafios do Brasil relacionados às minorias durante a pandemia de Covid-19.

Entre os palestrantes estão profissionais do próprio HU, professores da Faculdade de Medicina da UFJF, representantes do Conselho Regional de Psicologia, da Subsecretaria de Atenção Primária à Saúde, Superintendência Regional de Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e da Organização das Nações Unidas (ONU).

O evento será transmitido por meio da plataforma Even3 e poderá ser acompanhado pelo público em geral, por meio de inscrição prévia que pode ser feita no site da Semana do HU.

Para o superintendente do hospital, Dimas Araújo, o ciclo de palestras da “Semana do HU” será um importante espaço para discutir os impactos da pandemia na assistência, no ensino e na pesquisa.

“Neste momento, é de extrema importância nos reunir para também podermos debater o planejamento da retomada das atividades do hospital neste novo cenário. A qualidade e experiência dos debatedores e a participação da comunidade do hospital, com certeza, contribuirão para o sucesso do evento”, disse Araújo.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...