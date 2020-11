Na Semana Nacional da Doação de Sangue, Hospital Regional do Sudeste do Pará mobiliza colaboradores

Em 25 de novembro, é celebrado o Dia Nacional do Doador de Sangue; caravanas da unidade visam aumentar o número de doações, em queda em todo o país por conta da pandemia.

O Hospital Regional do Sudeste do Pará (HRSP), realiza, de 24 à 27 novembro, a 2º edição do projeto “Caravana Solidária”, para estimular os colaboradores da instituição a doarem sangue voluntariamente na Fundação de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa).

A iniciativa da unidade, que é gerenciada pela Pró-Saúde em Marabá (PA), busca contribuir para o abastecimento dos estoques de sangue no Estado que, assim como a maioria dos hemocentros do país, estão enfrentando dificuldades em decorrência da queda nas doações de sangue durante a pandemia.

A organização da caravana conta com o apoio da Pastoral da Saúde, setor de Humanização da unidade, e do grupo de mobilização de doadores “Amigos de Sangue”, composto por colaboradores do HRSP.

Segundo Flavia Fernandes, analista de humanização da unidade, devido à Covid-19, as tradicionais campanhas de doação de sangue do Hospital Regional do Sudeste do Pará foram substituídas por caravanas, que levaram os colaboradores até o Hemopa para fazer a sua doação.

“Devido a pandemia, a caravana é realizada em pequenos grupos, obedecendo todas as recomendações dos órgãos de saúde. O HRSP leva os colaboradores até o Hemopa, proporcionando assim, que vidas sejam salvas com essas doações”, explica a analista.

Seja um doador

Nesta quarta-feira (25), é comemorado o Dia Nacional do Doador de Sangue, data criada com objetivo de agradecer aos doadores pelo ato de amor ao próximo, e para sensibilizar a população sobre a relevância da doação.

Dados do Ministério da Saúde apontam que menos de 2% da população brasileira é doadora de sangue. “Muitos brasileiros ainda têm receio de realizar a doação de sangue, principalmente por falta de informação. Por isso, é necessário conscientizar a sociedade e fazer campanhas sobre o tema”, ressalta Gustavo Ramos, Biomédico da Agência Transfusional do HRSP. “É importante saber também que cada bolsa coletada pode salvar, salvar até quatro vidas”, complementa o profissional.

Para doar sangue, é necessário preencher alguns requisitos básicos:

· Idade: entre 16 e 69 anos (pessoas acima de 60 anos só podem doar se já tiverem doado antes dessa idade; menores de 18 precisam estar acompanhados de responsáveis ou com formulário de autorização);

· Peso: mínimo de 50 kg;

· Repouso: ter dormido no mínimo 6 horas nas últimas 24 horas;

· Alimentação: evitar jejum e alimentos gordurosos nas últimas horas; em casos de refeições fartas no almoço ou jantar, doar após 3 horas;

· Bebidas: não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas;

· Exercícios: não ter praticado exercícios físicos exagerados nas últimas 24 horas.

O Hospital Regional do Sudeste do Pará é uma unidade do governo do Estado que presta atendimento 100% gratuito pelo SUS (Sistema Único de Saúde), sendo referência para mais de 1 milhão de pessoas no Pará.

*Sobre a Pró-Saúde*

A Pró-Saúde é uma entidade filantrópica que realiza a gestão de serviços de saúde e administração hospitalar há mais de 50 anos. Seu trabalho de inteligência visa a promoção da qualidade, humanização e sustentabilidade. Com 16 mil colaboradores e mais de 1 milhão de pacientes atendidos por mês, é uma das maiores do mercado em que atua no Brasil. Atualmente realiza a gestão de unidades de saúde presentes em 24 cidades de 12 Estados brasileiros — a maioria no âmbito do SUS (Sistema Único de Saúde). Atua amparada por seus princípios organizacionais, governança corporativa, política de integridade e valores cristãos.



Foto: Comunicação Pró Saúde

Por: Ederson Pereira de Oliveira

