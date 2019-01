Na virada de ano-Garimpeiro morre horas após ser alvejado por tiros em garimpo de Itaituba

Garimpeiro identificado pelo apelido de Maranhão – (Foto:Reprodução Portal Giro)

Testemunhas afirmam que o homem foi morto por engano; Crime aconteceu na noite da virada de ano.

Um homem, identificado apenas pelo apelido de Maranhão, morreu na manhã da última terça-feira (1), por volta das 6h, após ser alvejado à tiros em confusão de bar, crime ocorrido por volta das 18h do dia anterior no garimpo Cuiu-Cuiu, em Itaituba. Ele já iria ser encaminhado de avião para Itaituba e não resistiu. O corpo seguiu viagem e foi levado para o Hospital Municipal (HMI).

De acordo com moradores da localidade, tudo aconteceu durante uma discussão envolvendo um amigo da vítima, que reclamava do possível roubo de uma quantia de dinheiro por uma mulher, momento em que a dona do bar chamou seu marido que veio armado e efetuou dois disparos por engano no homem que não teria nada a ver com a briga. Um dos tiros acertou a cabeça da vítima.

Ainda segundo testemunhas, o autor do crime, identificado como Felipe, fugiu logo após efetuar os disparos e não foi mais visto. “O povo aqui tão querendo pegar ele, estão revoltados, vão matar.” diz uma moradora

Moradores afirmam que a localidade não possui policiamento, por este motivo o registro da ocorrência só foi feito na manhã desta quarta-feira (2) por uma assistente social do Hospital Municipal que não sabia praticamente nada sobre o caso.

De acordo com o delegado Marcelo, responsável pelo caso, a polícia trabalha com pouquíssimas informações, já que o registro não foi feito por familiares da vítima ou alguém que presenciou o ocorrido. Não se sabe sequer o nome verdadeiro do homem, apenas o apelido (Maranhão).

