Na volta da Libertadores, Santos fica no zero com Olimpia e mantém liderança

Em jogo fraco tecnicamente, Peixe chega a acertar bola na trave com Soteldo, mas não aproveita vantagem após expulsão no segundo tempo; equipe de Cuca continua na ponta do Grupo G do torneio

Libertadores é diferente!

O Santos não saiu do empate em 0 a 0 com o Olimpia, nesta terça-feira, na Vila Belmiro, na volta da Copa Libertadores, em jogo que serviu apenas para a equipe do técnico Cuca se manter na liderança do Grupo G do torneio sul-americano. O duelo foi fraco, com muita marcação e poucas chances de gol. Na melhor delas, Soteldo acertou a trave no primeiro tempo. Nem a expulsão de Rojas, na metade da segunda etapa, melhorou o panorama do Santos, que encontrou pela frente um time bem diferente dos rivais do Brasileirão. Nada de Flamengo, Vasco, Atlético-MG ou São Paulo, times que deixam jogar e contra os quais o Peixe protagonizou bons jogos. A Libertadores, o Santos sabe, é bem diferente.

Como fica?

O empate leva o Santos aos sete pontos e o Olimpia aos cinco, ainda nas duas primeiras posições do Grupo G. Defensa y Justicia e Delfín, os outros times da chave, têm confronto direto marcado para esta quinta-feira.

Próximos jogos

O Santos volta a campo no próximo domingo para enfrentar o Botafogo, às 18h15 (de Brasília), no Nilton Santos, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pela Libertadores, o próximo compromisso é no dia 24 (uma quinta-feira), contra o Delfín, no Equador, às 23h.

Marinho foi “caçado” pelo Olimpia (Foto: REUTERS/Amanda Perobelli/Pool)

