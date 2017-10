Nadador medalhista olímpico é investigado por doping

Os dois atletas serão ouvidos nos próximos dias. Ambos eram pacientes de Porcellini, investigado por comercializar anabolizantes e outras substâncias ilegais provenientes da China. Santucci foi medalhista de ouro por duas vezes no campeonato italiano de natação e ganhou um bronze no mundial de 2008, na Inglaterra.

Os nadadores italianos Filippo Magnini e Michele Santucci estão sendo investigados pela agência antidoping do país (Nado), no âmbito de um inquérito da Procuradoria da República em Pesaro contra o médico nutricionista Guido Porcellini.

