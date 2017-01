Nadal vence e vai para ‘final dos sonhos’ com Federer

Espanhol levou 5h para derrotar Dimitrov no Aberto da Austrália

pós uma partida de cinco horas, o tenista espanhol Rafael Nadal derrotou hoje (27) o búlgaro Grigor Dimitrov e avançou para a final do Aberto da Austrália contra Roger Federer.

Com isso, a partida final, no domingo, terá os dois maiores nomes de uma geração de tenistas, Federer e Nadal, com 31 títulos de Grand Slam em quadra, sendo 17 do suíço e 14 do espanhol. Será o 35º confronto entre eles em uma final de torneio da ATP, mas o primeiro desde 2015. Na manhã desta sexta-feira, Nadal e Dimitrov jogaram durante 4 horas e 56 minutos, e o espanhol venceu por 3 sets a 2, com parciais de 6-3, 5-7, 7-6 (5), 7-6 (4) e 6-4.

A final feminina ocorre amanhã (28) com as irmãs Serena e Venus Williams, às 6h30 de Brasília. (ANSA)

Fonte: Notícias ao minuto.

