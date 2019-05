Namorada de Lula decide quem pode ou não visitar ex-presidente

(FotoReprodução / Facebook)-Janja, como é conhecida, tem encontros semanais com o namorado na sede da PF, em Curitiba

A namorada de Lula, a socióloga Rosângela da Silva, é uma figura conhecida dos petistas desde antes da prisão do ex-presidente e se tornou mais ainda depois disso, quando Janja, como é conhecida, passou a fazer a triagem de quem visita ou não o namorado na cadeia. As informações são do colunista da Época, Guilherme Amado.

O casal teria se reaproximado no começo de 2018, durante as caravanas de Lula pela Região Sul, nas semanas que antecederam sua prisão, em abril daquele ano. Janja faria visitas frequentes ao namorado, sobretudo, nas quintas-feiras.

O encontros seriam no fim da tarde, após a saída da família dele. As conversas entre os dois duram cerca de uma hora. Não há visitas íntimas, que seriam um desejo do ex-presidente.

Fonte:Redação Integrada de O Liberal

