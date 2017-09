NAMORADA DE MARCELO REZENDE É DESPEJADA PELOS FILHOS, DA CASA ONDE MORAVA

Os filhos a proibiram de entrar na casa do Marcelo e ela foi acolhida pelo Geraldo Luís. Se não fosse ele, ela não teria onde ficar, pois não tinha dinheiro nem para pagar o hotel.

Segundo uma fonte do Purepeople, os filhos do apresentador também apagaram comentários do pai no Instagram de Luciana Lacerda

Depois que Marcelo Rezende faleceu, vítima de falência múltipla dos órgãos em consequência de um câncer, os filhos do jornalista proibiram a namorada do pai, Luciana Lacerda, de entrar na casa do apresentador.

Segundo uma fonte do Purepeople, nesta quarta-feira (20), a carioca foi acolhida por Geraldo Luís, com quem foi ao velório, em São Paulo.

“A família do Marcelo não procurou a Luciana. Ela morreu pra eles.

O Geraldo, o motorista, todo mundo, estava carregando as coisas dela na mão. Geraldo chorou”, disse o informante. Marcelo e Luciana estavam morando juntos desde a descoberta da doença do repórter.

