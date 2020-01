Não consegue enviar fotos e áudios no WhatsApp? App está instável no Brasil

Mais de 3.300 usuários do aplicativo de mensagens já relataram ao site Down Detector dificuldades para envio de áudios, imagens ou documentos

Falhas no aplicativo são relatadas por usuários na manhã deste domingo (19)

Foto: Allan White/Fotos Públicas

Sem áudios, imagens ou documentos. Usuários do WhatsApp acordaram, neste domingo (19), relatando inúmeras instabilidades no aplicativo de mensagens.

Através do site Down Detector – usado por internautas para declarar a existência de falhas em redes sociais e aplicativos em tempo real –, milhares de pessoas, no Brasil, já anunciaram que, desde 7h30, não conseguem encaminhar imagens, arquivos de áudio ou documentos pelo WhatsApp.

No mapa de falhas traçado pelo serviço, também é possível acompanhar relatos de problemas no aplicativo em outros pontos do mundo, como em algumas partes da Europa, no México e até em Dubai e Singapura.

Uma hora e trinta após a primeira reclamação, mais de 3.300 usuários já haviam relatado ao site questões de instabilidade no aplicativo. Apenas mensagens de texto estão sendo enviadas e recebidas. Até o momento, não há informações a respeito do que pode estar causando o problema ou quando ele será resolvido.

19/01/20

