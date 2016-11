‘Não correspondi’, diz jovem agredida por homem em bar em Santarém, PA

“Ele já ia se insinuar, como eu não correspondi logo e minha resposta foi bem concreta de que eu não queria nada, ele veio com agressão para cima de mim”. Esse foi o relato à TV Tapajós da jovem que foi agredida por um homem na madrugada desta quarta-feira (23) dentro de um bar de classe média alta em Santarém, oeste do Pará. A vítima, que preferiu não ser identificada, registrou o Boletim de Ocorrência na Delegacia de Polícia Civil.

A jovem contou que o agressor tentou por duas vezes dar em cima dela, puxando-a pelo braço e fazendo gestos. Segundo ela, na terceira vez, ele foi até a mesa onde ela estava. “Ele chegou e falou, perguntou se eu estava acompanhada de algum cara, eu falei que não, que eu estava apenas respondendo um rapaz atrás da mesa que tinha pedido meu carregador emprestado. Aí ele falou que achava que eu estava acompanhada e eu disse não, que eu não estava acompanhada por ninguém”.

Conforme a jovem, naquele momento o agressor começou com xingamentos que levaram a uma discussão. “Ele falou que eu era prepotente, arrogante e mesquinha. Eu perguntei: ‘como é que é?’ Ele voltou a dizer que eu era prepotente, arrogante e mesquinha pela minha resposta. Aí eu falei assim: ‘quem você pensa que é para sair lá da sua mesa e vim aqui na minha mesa me xingar.”.

A jovem contou ainda que fazia gestos com as mãos enquanto falava com o homem e por conta disso ele começou a se alterar. “Ele veio para cima de mim dizendo que eu estava apontando o dedo para ele, me chamou de doida. Nessa hora minha amiga se meteu, ele bateu na mão dela e mandou ela calar a boca. Me meti na frente dela e ele veio para cima de mim e começou a me empurrar. Eu mandei ele sair e me chamou de vagabunda, foi quando eu dei um tapa na cara dele. Ele veio com um soco e depois me deu outro soco e um chute”.

Após ser agredida, a jovem contou que ficou sem reação e pensou em registrar o caso na delegacia imediatamente, mas foi orientada a ir para casa. “Lá no local eu não sabia o que fazer porque a gente nunca imagina que esse tipo de coisa vai acontecer. Por mim tinha registrado na hora, porque ele [o agressor] saiu de lá como se não tivesse feito nada comigo e eu fui para minha casa e estou até agora sem dormir, porque um cara me agrediu (…). O cara vai chegar em mim, acha que eu tenho a obrigação de ficar com ele, de corresponder qualquer tipo de coisa que ele queira comigo?”, questiona.

O agressor foi identificado como sendo filho de um empresário que atua no setor de combustíveis na cidade. Após a agressão, amigos da vítima compartilharam mensagens nas redes sociais indignados com a atitude do homem. Segundo familiares, além de agressões verbais, o suspeito ainda atingiu com socos o rosto da jovem. A Polícia deve intimar o suspeito para prestar esclarecimentos sobre o caso..

Por telefone, a delegada Andreza Alves, titular da Delegacia Especializada de Atendimento a Mulher (DEAM), informou ao G1 que a jovem foi atendida na unidade nesta quarta-feira (23). A jovem foi encaminhada a 16ª Seccional de Polícia Civil, onde registrou BO. O inquérito foi aberto para apurar o caso.

Nota bar

O sócio proprietário do Bar Boteco do Sorriso, Sílvio Neto, informou à produção de jornalismo da TV Tapajós que o agressor foi retirado do bar após o ocorrido e enfatizou que as imagens do circuito interno foram cedidas à vítima para ajudar na apuração do caso. Neto ressaltou ainda que um advogado foi colocado à disposição para tomar as providências legais sobre o fato.

Do G1 Santarém, com informações da TV Tapajós

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...