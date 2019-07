Não Me Perturbe! Base anti-telemarketing chega a 1,5 milhão de cadastros em uma semana

(Foto:Reprodução)-Ninguém gosta de ser incomodado por ligações de telemarketing ao longo do dia. Algumas poucas operadoras juntas são responsáveis por até 32% de todas as ligações indesejadas relatadas por usuários, e isso motivou a Anatel a fechar um acordo com elas para um cadastro único impedindo o contato com potenciais clientes.

Assim nasceu o Não Me Perturbe, que permite ou bloqueia chamadas da Claro/NET, Nextel, Vivo, Tim, Oi e Sky. Apenas nas primeiras 24 horas da plataforma foram mais de meio milhão de números cadastrados, o que serviu como prova de fogo para o serviço, que não sofreu instabilidades.

Agora um novo número impressionante foi registrado: uma semana após seu lançamento já são quase 1,5 milhão de usuários na plataforma, mais precisamente 1,459 milhão.

Quem ainda não faz parte da plataforma pode se registrar usando apenas informações como e-mail, nome completo, CPF e linha a ser ignorada pelas operadoras. Vale ainda lembrar que o cadastro pode ser seletivo, impedindo que apenas uma ou outra empresa entre em contato.

As companhias possuem então um prazo de 30 dias corridos a partir do cadastro pelo usuário para cessarem as comunicações promocionais. Claro, o cadastro não impede que eventuais cobranças por parte delas seja realizada se o consumidor já for cliente de alguma das operadoras.

Em regiões como São Paulo é possível ainda estender o cadastro a todo e qualquer serviço de tele-marketing, bastando registrar o desejo na plataforma digital do Procon estadual. A iniciativa também existe em outros estados.

