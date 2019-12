“Não pensei duas vezes”, diz ciclista que salvou cão de sucuri

(Foto:Reprodução/EPTV) –O homem fazia uma trilha com outros dois amigos e dez cães quando percebeu que uma cobra havia dado o bote

Quando viu o seu cachorro ser atacado por uma sucuri, o médico veterinário Paulo Sérgio Marqueti não pensou duas vezes: pulou no lago – onde estavam – e deu início a uma briga corporal com a cobra para salvar o seu bichinho de estimação.

A cena, ocorrida na cidade de Jaborandi, em São Paulo, foi registrada pelos dois colegas do veterinário, que auxiliaram por mais de 20 minutos a deter a serpente. As imagens foram divulgadas pela EPTV, filial da rede Globo no interior de São Paulo.

“Não pensei duas vezes”, disse Marqueti à TV ao se lembrar do momento em que pulou na água.

