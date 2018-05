Não quero mais fazer 30 shows em um mês’, diz Simaria

Simaria, da dupla com Simone, disse em entrevista ao Fantástico neste domingo (27/5) que voltará aos palcos em meados de julho, começo de agosto. Ela se afastou do trabalho em abril deste ano, após ser diagnosticada com tuberculose ganglionar. Muito emocionada, ela contou que emagreceu 8kg com a doença. “Eu não podia pegar o meu filho no colo, porque não tinha forças”, desabafou.

Na reportagem, ela contou sobre a doença e o tratamento, que a mantém afastada dos shows. Ela já teve tuberculose três vezes. Simaria contou que, por conta do grande número de compromissos, não cuidava da saúde como deveria. “Não quero mais fazer 30 shows em um mês”, afirmou.

Afastada dos palcos e das redes sociais desde abril, Simaria apareceu pela primeira vez neste domingo (27/5).

A cantora deu uma entrevista ao Fantástico. Na reportagem, ela falou sobre a doença e o tratamento, Simone também esteve na entrevista.

A cantora precisou ficar em repouso para tratamento da doença. Enquanto isso, a irmã Simone assumiu os compromissos da dupla.

Simone e Simaria aproveitaram a participação no programa para lançar a nova música.

