‘Não sou candidato’, diz Temer em entrevista

Ele rebateu as acusações de que o governo estaria fazendo a intervenção no Rio de Janeiro pensando pela eleições

(Foto reprodução/ ISTO É )

O presidente Michel Temer disse nesta sexta-feira, 23, em entrevista concedida à Rádio Bandeirantes, que não será candidato à reeleição.Temer rebateu as acusações de que o governo federal estaria fazendo a intervenção no Rio de Janeiro pensando nas eleições deste ano. “Eu não sou candidato”, garantiu Temer na entrevista.

Ao ser questionado sobre as especulações de que a opção por decretar a intervenção federal da segurança pública teria como objetivo as eleições, o presidente rebateu: “É uma jogada de mestre, mas não é eleitoral. Não tem nada de eleitoral nesta questão”.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Por: ISTO

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...