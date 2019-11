‘Não tenho medo de perder’, afirma Júlia Horta, que vai disputar o Miss Universo 2019

(Foto| Divulgação) – Com direito a torcida, escola de samba, bandeiras e adereços verde e amarelos, a influenciadora mineira Júlia Horta, 25, embarcou nesta quarta-feira (27) no aeroporto de Guarulhos (Grande SP) rumo à disputa do Miss Universo 2019, nos Estados Unidos.

“Podem esperar nada menos que 100% do meu melhor. Estou indo para buscar a coroa”, disse a Miss Brasil 2019, antes de viajar, durante entrevista à reportagem.

Neste ano, 90 misses disputam a coroa que pertence à filipina Catriona Gray, 25.

Na conversa, Horta fez um balanço do seu reinado e falou sobre planos e expectativas para a final do concurso, marcada para 8 de dezembro em Atlanta, na Geórgia. “Não tenho medo de perder e não vou ficar triste se isso acontecer. Porém estou preparada para a vitória em todos os sentidos.”

Natural de Juiz de Fora (MG), Júlia Horta se mudou para São Paulo após ser eleita Miss Brasil, em março deste ano, para se preparar para a competição internacional. “Estou longe da família e conheço poucas pessoas, então, estou 100% focada. Talvez, por isso, eu esteja me desenvolvendo tanto”, observa.

Entre uma transmissão ao vivo e outra em suas redes sociais, aulas de passarela e inglês, sessões de terapia, coaching e meditação fizeram parte da sua preparação.

Os últimos itens entraram no cronograma, porque ela afirma que esse treinamento pode aprimorar sua inteligência emocional, que pode ser um dos seus diferenciais no Miss Universo.

“Agora todos os olhos estão em cima de mim, pois esperam algo de mim. Estou me preparando em todos os sentidos. Meu jeito de enxergar as coisas faz tudo ficar leve e, dessa maneira, consigo mostrar realmente quem eu sou. Não é uma estratégia, simplesmente eu me sinto bem assim e dá certo”, explica.

Ainda sobre sua preparação, Horta considera positivo ser uma veterana nos certames de beleza. Para ela, o treino para seu momento atual começou junto com seu primeiro concurso, na versão Mundo há cinco anos. “Entre erros e acertos, eu fui me conhecendo, entendendo o que funciona, e me adaptando às experiências para lidar com as quedas e com os nãos.”

Com 432 mil seguidores no Instagram, a brasileira é hoje a candidata com maior número de seguidores na rede. O marco, que pode impulsionar sua campanha para a coroa, não deixa também de ter pontos negativos.

“Depois do Miss Brasil deu um boom de seguidores e levei um susto. Muita gente que te ama ali, mas às vezes chega um comentário negativo muito desnecessário. Eu bloqueio, pois a rede social é minha e não sou obrigada. Se a pessoa me detesta tanto, para que ela vai ficar vendo as coisas que eu to fazendo?”.

Apesar disso, Horta não planeja deixar de acessar as redes em seu smartphone durante o confinamento nos EUA. “Vou publicar muito! Tem muita gente que merece que eu responda e que está lá para uma coisa boa. Sei que as pessoas tem mais coragem de falar nas minhas costas, então não sou de ficar vendo coisas que me marcam ou páginas dos outros”, finaliza.

