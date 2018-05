‘Não tenho vergonha de amamentar em público’, diz Eliana

Apresentadora também revelou pânico na véspera de ter a filha: ‘Fiz testamento’

Aos 44 anos, a apresentadora Eliana comentou sua relação com a amamentação em entrevista à revista “Crescer”. Após uma gravidez de risco, que levou ao seu afastamento por 5 meses do SBT, ela amamenta com orgulho a caçula, Manuela, de 8 meses.

“Eu não tenho nenhuma vergonha de amamentar em público. Acho que não tem nada mais bonito do que isso, nem mais necessário. Você vai deixar de dar o leite para seu filho porque alguém acha que é errado, que não pode ou que tem que estar em um lugar apropriado? Isso faz parte do meu corpo. Vazar leite pode ser estranho para os outros, para mim não (…) Não tenho mais esse constrangimento, é muito natural do que eu estou vivendo”, disse.

Eliana se tornou, inclusive, embaixadora da campanha lançada neste mês de maio pelo SBT, “Mulheres de Peito Doam Amor”.

A apresentadora também falou sobre a gravidez de risco. “Um dia antes de a Manuela nascer, tive uma síndrome, um pânico, fiquei com medo de morrer. Fiz testamento. Fiz tudo o que você pode imaginar como despedida. Até passei o código do meu celular para duas amigas. Tive um surto mesmo. Chorei tanto durante a madrugada que, no outro dia, quando fui para a sala de cirurgia, eu estava bem”, afirmou.

