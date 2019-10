“Não vejo isolamento internacional do Brasil sobre a Amazônia”, diz Mourão

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, disse que não vê “isolamento internacional” do Brasil em relação à Amazônia. Para ele, as críticas de políticos e veículos estrangeiros à postura do presidente Jair Bolsonaro sobre a floresta são fruto de uma campanha difamatória.

You May Also Like