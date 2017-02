NASA divulga imagens de Marte ‘alvejado’ por meteoritos

Planeta está privado de uma atmosfera espessa, por isso sua superfície pode ser facilmente atingida mesmo por asteroides e meteoritos

A sonda MRO da NASA recebeu imagens de um rastro estranho, que resultou de recentes quedas de meteoritos na superfície marciana, parecido com o que ficaria se alguém disparasse contra o planeta uma enorme escopeta espacial, diz o site do laboratório HiRISE.

Ao contrário da Terra, Vênus e algumas luas de planetas-gigantes, Marte está privado de uma atmosfera espessa, por isso sua superfície pode ser facilmente atingida mesmo por asteroides e meteoritos relativamente pequenos.

Do ponto de vista científico, diz o HiRISE, tal peculiaridade pode ser considerada como uma vantagem, já que ela permite detectar a idade de várias regiões do planeta com base em dados sobre a erosão das crateras e seu número total.

Bem recentemente, há cerca de 10 anos, na superfície marciana apareceu uma série de crateras estranhas, cuja imagem, julgando pelas fotos da sonda MRO, é parecida com aquela que ficaria se alguém disparasse contra Marte uma escopeta de caça.

As fotos destas duas dúzias de crateras foram recebidas pela sonda usando a câmera CTX e seu “irmão mais velho” HiRISE, que é capaz de enxergar em Marte as estruturas com cerca de um metro.

Em princípio, os cientistas acreditam que algo de parecido aconteceu realmente, ou seja, o meteorito que deu origem a estas crateras, entre 2008 e 2012, era constituído de rochas friáveis, em resultado do que ele se rachou em vários pedaços ao entrar na atmosfera marciano.

Na sequência disso, surgiu esse disparo forte de “metralha” espacial que atacou a região de Tharsis, na linha equatorial do planeta vermelho, se movendo a uma velocidade muito grande vindo do hemisfério meridional marciano.

Agora, a sonda MRO continua vigilando estas crateras visando avaliar quanto tempo levará para que tais rastros de “metralha” espacial desapareçam debaixo da areia de Marte, que sobre elas se acumula devido às tempestades de pó e ventos do planeta vermelho.

