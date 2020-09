Nasa diz que fumaça que encobre cidade do Mato Grosso visitada por Bolsonaro é de Novo Progresso

Céu alaranjado em Sinop, cidade vizinha a Sorriso, também visitada pelo presidente nesta sexta-feira (18)

Desde o último domingo, os moradores da cidade de Sorriso, no Mato Grosso, veem o sol se pôr alaranjado, sem brilho.

A nuvem de fumaça que recobre o município no norte do Estado dificulta a respiração. Muita gente se queixa de dor de cabeça e de uma sensação de sufocamento.

A BBC NEWS divulgou nesta sexta-feira (18) que Cidade visitada por Bolsonaro tem ‘ar insuportável’ por causa de queimadas: ‘A gente reza pra chover’ diz a matéria que infoca a visita do Presidente Jair Bolsonaro a cidade de Sorriso no Mato Grosso.

Fumaça de Novo Progresso em Sorriso(MT)

A pedido da BBC News Brasil, o chefe do Laboratório de Ciências da Biosfera da Nasa, Douglas Morton, analisou as imagens do satélite meteorológico GOES e verificou que as plumas de fumaça que chegaram à região na quarta-feira vieram principalmente do norte, de incêndios na área de Novo Progresso, no Pará.

Mais para o fim do dia, ela também recebeu “grandes plumas de fumaça” lançadas em níveis mais altos da atmosfera vindas da região do Xingu, no nordeste do Estado. A agência espacial americana tem acompanhado de perto os dados sobre as queimadas, disponibilizados em uma página com versão em português.

