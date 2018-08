Nasa irá lançar nave ao sol hiper-resistente

A sonda, do tamanho de um carro, irá sobreviver a altíssimas temperaturas e radiações

(Foto: NASA)- A partir do próximo sábado (11) a humanidade embarca em sua primeira viagem espacial para “tocar” o Sol. A Parker Solar Probe é uma missão da agência espacial americana (Nasa) e deverá enfrentar milhares de graus Celsius para chegar até a estrela mais importante do nosso sistema. Os cientistas vão chegar mais perto do que nunca – e o que será colhido de informação pelo caminho também é importante.

A nave espacial será lançada da Estação da Força Aérea de Cabo Canaveral, nos Estados Unidos. Uma janela de lançamento será aberta no sábado, às 3h48 da madrugada da Flórida (4h48 min de Brasília), e deverá ser encerrada até o domingo (19).

A Parker Solar Probe (PSP) é uma nave única que foi projetada para suportar condições brutais de calor e radiação, com uma blindagem que é resultado de anos de pesquisas.

A PSP chegará sete vezes mais perto do Sol do que qualquer outra espaçonave.

Para suportar as altas temperaturas, ela terá um escudo especial com 11,43 centímetros de espessura;O material deverá suportar temperaturas que passam de 1,3 mil ºC – a superfície do Sol pode chegar a 5,5 mil ºC. A coroa, atmosfera externa, pode ter milhares de graus Celsius. Por isso, chegará até um certo limite; A PSP terá mais ou menos o tamanho de um carro.

Por: G1 4 de Agosto de 2018 às 12:03

