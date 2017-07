NASA premia construtores de casas em Marte com 200 mil dólares

A NASA já realizou também outro concurso, o Space Poop Desafio, cujo objetivo era projetar a melhor fralda para os astronautas. O vencedor do grande prêmio foi Thatcher Cardon, com uma solução chamada MACES Perineal Access & Toileting System Access (M-PATS). Os detalhes do sistema ainda são desconhecidos.

A equipe Moon X Construction de Seul, Coreia do Sul, ganhou o concurso, mas não recebeu o dinheiro do prêmio por ser equipe estrangeira.

Rob Mueller, do Centro Espacial Kennedy da NASA, disse que as equipes que obtiveram a maior pontuação na competição utilizaram plásticos recicláveis.

