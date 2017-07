Nasce Teodoro, filho de Thais Fersoza e Michel Teló: ‘Antes do previsto’

Bebê nasceu na terça-feira (25), em São Paulo

Thais Fersoza deu à luz Teodoro, segundo filho de seu casamento com Michel Teló. A criança nasceu à 00h47, na terça-feira (25). “Teodoro chegou antes do previsto. Escolheu o dia dele e a gente não podia estar mais feliz!!!”, escreveu o cantor. Ele afirmou que o bebê nasceu com 49cm e 3.875kg.

Babão, Teló postou uma foto com o bebê e a mulher. “Nosso gurizinho! Deus é maravilhoso! Que benção! Que milagre!!! Coração transbordando! Deus te abençoe, te proteja, te guarde, dê sabedoria, paz, amor e felicidade, filhote! Estamos e estaremos aqui, pra tudo, sempre! Você é muuuuito fofinho! E agora a família está completa! Nossos amores. Melinda e Teodoro juntinhos!”, escreveu ele.

Thais compartilhou também uma foto da lembracinha do nascimento de Teodoro nesta quarta-feira (26).

Thais falou sobre o fato de Teló ter nascida um pouco antes do imaginado. “As contrações começaram, aumentaram, foi um corre danado e ele chegou! Do jeitinho que eu sempre desejei.. Sempre quis saber como eram as dores, sensações, a correria, o susto.. e esse pequeno me proporcionou essa alegria, essa descoberta!”

Teló e Thais já são pais de Melinda. A garotinha completará 1 aninho no dia 1º de agosto. A intenção da família era comemorar antecipadamente o aniversário da menina porque, nos próximos anos, a comemoração da menina será junto com a do irmão.

Como Teodoro já nasceu, o casal decidiu que a festinha de Melinda será em agosto, informou a assessora da atriz.

Fonte: ORMNews.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...