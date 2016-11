Naufrágio de balsa no rio Amazonas deixa 3 desaparecidos em Santarém

Uma balsa identificada como Capitão Luis Felipe que transportava tijolos naufragou no rio Amazonas na noite de domingo (20). De acordo com informações da Capitania Fluvial, o acidente aconteceu próximo à comunidade Carariacá, localizada na região do Arapixuna, no rio Amazonas. Quatro pessoas estavam na balsa, mas apenas uma foi resgatada. Estão desaparecidos um tripulante e dois passageiros, sendo um deles uma criança. O naufrágio aconteceu aproximadamente a 50 metros da margem do rio.

A embarcação saiu da comunidade Vila Socorro, na região do Lago Grande em Santarém, e seguia para o município Aveiro, no oeste do Pará, segundo informações repassadas ao G1.

O comandante da balsa foi resgatado por tripulantes de um barco que passavam no local na hora do acidente. Para pedir apoio nas buscas das outras vítimas, eles seguiram para Santarém, e no caminho para o município encontraram uma lancha da Capitania. Os militares foram para o localidade onde o naufrágio aconteceu.

Buscas

Conforme o comandante da Capitania Fluvial do município, capitão Ricardo Barbosa, as buscas iniciaram por volta das 22h de domingo e seguiram até às 1h desta segunda-feira (21), porém mergulhos não foram realizados por conta da escuridão e para garantir a segurança dos militares.

Uma equipe composta por quatro inspetores navais e dois mergulhadores do Corpo de Bombeiros seguirá ainda manhã desta segunda-feira para fazer buscas no local do acidente e no interior da balsa. O comandante da embarcação informou à Capitania que não viu as pessoas que estavam com ele saírem.

Por G1 Santarém

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...