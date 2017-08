Naufrágio de embarcação no rio Xingu deixa 7 mortos e mais de 40 desaparecidos

Uma embarcação com 70 passageiros naufragou, na noite de terça-feira (22), em uma área denominada Ponte Grande do Xingu, localizada entre os municípios Governador José Porfírio e Porto de Moz, deixando sete mortos e mais de 40 desaparecidos. Entre as vítimas fatais estão cinco adultos, uma adolescente de 15 anos e uma criança de apenas 1 ano.

O navio “Comandante Ribeiro” saiu de Santarém e seguia viagem para Vitória do Xingu; haveriam paradas nos município de Monte Alegre e Prainha.

O Corpo de Bombeiros Militar informou que, na manhã desta quarta-feira (23), 25 pessoas foram resgatadas com vida e cerca de 43 passageiros continuam desaparecidos. A principal suspeita é de que uma tempestade tenha provocado o naufrágio.

Equipes da Capitania dos Portos seguiram para o local para fazer buscas pelos desaparecidos. Também trabalham no resgate do naufrágio as Defesas Civis Municipais de Belém, Governador José Porfirio e Vitória do Xingú.

A Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) informou que iniciou a instalação de uma sala de situação na Câmara dos Vereadores do município de Porto de Moz. Os corpos das vítimas foram levados pelo Corpo de Bombeiros para o hospital de Porto de Moz.

O Corpo de Bombeiros montou uma operação com o auxílio de mergulhadores para localizar as vítimas. Já a Polícia Civil vai abrir uma investigação para apurar as circunstâncias do naufrágio.

Outro acidente

O acidente com a embarcação acontece 20 dias após outro naufrágio no Pará, que aconteceu no rio Amazonas, com nove desaparecidos. O caso foi considerado até então, o maior acidente em número de desaparecidos ou mortos desde 1981.

O naufrágio ocorreu no dia 2 de agosto, após uma colisão de um navio cargueiro e um comboio de nove balsas entre as cidades de Óbidos e Oriximiná, na região oeste do Pará. Os corpos das vítimas ainda não foram resgatados do rio.

