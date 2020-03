Casal com o filho na embarcação antes de naufrágio — Foto: Reprodução/Facebook

Naufrágio no Amapá: localizados corpos de pastores que iriam fazer evangelização em Óbidos

Dãovindo Santos e Valdilena Figueira estavam de mudança para o oeste do Pará. O filho do casal continua desaparecido.

Os corpos dos pastores que estavam no navio que naufragou no Amapá foram encontrados na terça-feira (4). O casal viajava com o filho, Marcos Eduardo, com destino a Óbidos, no oeste do Pará, onde iriam fixar residência e realizar o trabalho de evangelização.

Dãovindo Santos, de 48 anos e Valdilena Figueira, de 45, moravam em Macapá, capital amapaense, mas haviam decidido morar no oeste do Pará. Eles eram pastores de uma igreja evangélica.



Casal foi abençoado na igreja que congregava em Macapá antes da viagem — Foto: Reprodução/Facebook

Amigos próximos disseram ao G1 que o casal era muito apaixonado pela evangelização e que estava animado para continuar os trabalhos na Amazônia. A decisão de ir para Óbidos foi tomada recentemente, pegando a todos de surpresa.

O filho do casal, Marcos Eduardo, continua na relação de desaparecidos no naufrágio. O corpo do casal deverá ser velado e sepultado no estado do Amapá.

O naufrágio

O navio de médio porte Anna Karoline III naufragou na madrugada de 29 de fevereiro de 2020, no Sul do Amapá, com cerca de 70 pessoas a bordo. No dia do acidente, 46 pessoas foram resgatadas com vida e dois corpos de mulheres foram encontrados. Não se sabe ao certo quantas pessoas estavam desaparecidas, porque a lista de passageiros não foi encontrada.

Até o final da tarde de terça-feira (03), mais de 20 corpos já haviam sido encontrados pelas equipes de busca e resgate, entre adultos e crianças.

Por:Dominique Cavaleiro, G1 Santarém — PA

