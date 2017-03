Náutico vence Santa Cruz no clássico e ainda sonha com vaga nas quartas

Fonte: Gazeta Esportiva – O Náutico segue vivo em busca de uma vaga nas quartas de final da Copa do Nordeste. Neste domingo, o Timbu recebeu o Santa Cruz, na Arena Pernambuco, em jogo válido pelo Grupo A, e conseguiu se manter com chances de classificação no torneio ao vencer o clássico pelo placar de 1 a 0.

O gol da vitória foi marcado pelo iluminado Nirley, que entrou em campo aos 17 minutos do primeiro tempo para substituir o lesionado Tiago Alves. O zagueiro, que fazia sua estreia com a camisa do Náutico, balançou as redes de cabeça em seu primeiro toque na bola, e deu a vitória ao Timbu.

Com o resultado, o Náutico, que ocupa o terceiro lugar do Grupo A, chegou aos sete pontos e se manteve com chances de classificação como uma das melhores campanhas entre os segundos colocados. Para avançar, porém, o Timbu precisará de uma grande combinação de resultados.

Já o Santa Cruz, que está atualmente na segunda posição do Grupo A, com dez pontos, necessita apenas de um empate para carimbar a classificação na rodada decisiva da chave. A equipe coral, porém, ainda pode avançar na primeira colocação caso vença o Campinense.

Na última e decisiva rodada do Grupo A, que será realizada no dia 22 de março, uma quarta-feira, às 21h45(de Brasília), o Náutico irá visitar o Uniclinic, no Estádio Presidente Vargas. Já o Santa Cruz recebe o Campinense, no Arruda.

O jogo – A partida teve o Náutico começando melhor e criando as principais chances de gol. Com isso, o Timbu logo saiu em vantagem. Aos 17 minutos, o zagueiro Nirley aproveitou cobrança de escanteio de Dudu e subiu mais alto que a defesa adversária para cabecear para a rede e abrir o placar.

No restante do primeiro tempo, o jogo seguiu equilibrado, mas a principal chance de gol foi do Santa Cruz, aos 29 minutos. Especialista na bola parada, o zagueiro Anderson Salles cobrou falta em direção ao gol e obrigou o goleiro Tiago Cardoso a fazer uma grande defesa, com a bola ainda batendo na trave antes de sair. O placar, no entanto, não teve outra mudança antes do intervalo.

O segundo tempo teve início com chances claras para ambas as equipes. Logo com um minuto de jogo, Alison driblou Jaime dentro da área e finalizou com muito perigo, obrigando uma boa defesa de Júlio César. O Santa Cruz respondeu aos oito, em jogada que Everton Santos teve tudo para marcar, mas errou a mira e perdeu grande oportunidade.

Nos minutos seguintes, o duelo perdeu em volume de jogo e ganhou em força física, com diversos cartões sendo distribuídos. Na parte final, porém, foi o Náutico quem teve as melhores chances, mesmo com a vantagem no placar. Aos 34, Erick finalizou tirando do goleiro Júlio César, mas a bola foi para fora por muito pouco. Já aos 48, o atacante teve outra oportunidade, desta vez em cabeçada dentro da pequena área que carimbou o travessão. As chances, porém, não fizeram falta e o Timbu conseguiu garantir uma vitória fundamental na Copa do Nordeste.

Campinense goleia o Uniclinic e se classifica para as quartas da Copa do Nordeste – Em outra partida do Grupo A, o Campinense recebeu o Uniclinic, no Estádio Amigão, e garantiu vaga nas quartas de final da Copa do Nordeste após golear o adversário pelo placar de 4 a 0. Os gols da Raposa foram marcados por Fernando Pires, Diego Torres, Augusto e Maranhão.

Com o resultado, o Campinense chegou aos 11 pontos na tabela e assumiu a liderança do Grupo A da Copa do Nordeste. Apesar de ainda poder perder a ponta na última rodada, a equipe paraibana garantiu sua classificação ao menos com uma das três melhores campanhas entre os segundos colocados. Já o Uniclinic, que já entrou em campo eliminado, segue sem pontuar.

Bahia goleia o Moto Club e também garante vaga para as quartas – Em jogo válido pelo Grupo B da Copa do Nordeste, o Bahia visitou o Moto Club, no Estádio Castelão, e não teve problemas para garantir sua classificação para a próxima fase do torneio. Definindo o placar ainda no primeiro tempo, o Tricolor Baiano venceu por 4 a 0 e carimbou passagem para a próxima fase.

Os grandes nomes da vitória do Bahia foram Hernane e Régis, que marcaram dois gols cada. O atacante foi o autor do primeiro e do terceiro tento, aos 26 e 43 minutos do primeiro tempo. Já o meia marcou o segundo e o quarto gol, aos 33 da etapa inicial, e aos 35 do segundo tempo.

Com o resultado, o Bahia chegou aos 11 pontos e garantiu a melhor campanha do Grupo B, já que não pode mais ser ultrapassado pelo Fortaleza, segundo colocado com sete. O Moto Club é o lanterna, com apenas dois pontos.

Ambas as equipes apenas cumprem tabela na última rodada, no dia 22 de março, às 21h45(de Brasília). O Moto Club visita o Altos-PI, no estádio Lindolfo Monteiro. Já o Bahia recebe o Fortaleza, na Fonte Nova.

