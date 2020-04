Navio Anna Karoline III será levado para Santarém. Veja fotos com detalhes da embarcação

(Foto:Divulgação/ Governo Amapá) – O governo do Amapá divulgou, na tarde desta terça-feira (31), novas imagens do navio Anna Karoline III, que foi retirado do fundo do rio Jari, no Estado do Amapá, no último sábado (28).

A embarcação naufragou no dia 29 de fevereiro quando seguia para Santarém, oeste paraense, deixando ao menos 34 mortos. Os resgatistas esperam encontrar mais corpos nos compartimentos do navio.

As imagens, cedidas pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Amapá (Sejusp), mostram a extensão do navio, além de bagagens de passageiros e outros objetos transportados como engradados de cerveja.

Foto:Divulgação/ Governo Amapá

Há pelo menos oito pessoas que estavam no navio e que são dadas como desaparecidas, segundo relatos de familiares (considerando que não havia lista oficial com o número de passageiros que embarcaram no porto de Santana, no Amapá)

Os próximos passos na operação de resgate dos corpos será verticalizar a embarcação, para que seja feito o bombeamento da água no interior do navio. Depois, a ideia é reflutuá-lo para que seja possível rebacá-lo até porto na cidade de Santarém, no Pará.

Foto:Divulgação/ Governo Amapá

O navio Anna Karoline III naufragou durante uma tempestade, no dia 29 de fevereiro, e as autoridades públicas acreditam que a sobrecarga foi a causa da tragédia.

Com informações do portal Seles Nafes

