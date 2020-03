Navio com mil turistas chega a Santarém e passará por nova inspeção

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A Secretária de Estado de Turismo (Setur) informou que o navio partiu de Montevidéu, capital do Uruguai, percorreu a costa brasileira, passando por cidades como Florianópolis (SC), Rio de Janeiro (RJ), Ilhéus (BA) e Natal (RN), e seguirá com destino ao Caribe.

O Navio Amera atracou no sábado (14) no trapiche de Icoaraci. O secretário de Estado de Saúde Pública, Alberto Beltrame, acompanhou o receptivo dos visitantes e garantiu que todas as orientações de proteção ao coronavírus, repassadas pelo Ministério da Saúde, estão sendo seguidas.

A ação faz parte das medidas de prevenção à covid-19. O trabalho será realizado em parceria com a Secretaria de Saúde do Estado (Sespa).

You May Also Like