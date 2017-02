Navio de cruzeiro aporta na capital paraense com 900 turistas

temporada de cruzeiros marítimos 2016-2017, que iniciou no mês de setembro e segue até maio deste ano, continua movimentando a capital paraense com turistas de diversas nacionalidades. Nesta quinta-feira, 23, o navio MS Prinsedam, oriundo da Europa, aportou no canal em frente à Estação das Docas, com aproximadamente 900 passageiros a bordo.

Em quase 10 horas de visita, espaços como a Estação das Docas, Ver-o-Peso, Theatro da Paz, Museu de Arte Sacra e Basílica de Nossa Senhora de Nazaré foram os mais procurados pelos turistas. Passeios de barco também estiveram entre as opções dos turistas.

Na Estação das Docas foi ofertado aos passageiros o serviço de visita monitorada, com atendimento bilíngue e informações sobre o complexo. A Belemtur também esteve presente fazendo o receptivo no Terminal Fluvial, com distribuição de mapas de Belém. Tony, da Austrália e Aloha, dos Estados Unidos, acharam Belém uma cidade muito agradável, com uma cultura diferente, porém muito bonita. A visitante Lynne, também dos EUA, achou a Estação muito linda e limpa.

“Trabalhamos em parceria com a Secretaria de Estado de Turismo e demais órgãos governamentais: Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém, Companhia Independente de Polícia Turística, Guarda Municipal de Belém e a Coordenadoria Municipal de Turismo e agentes de receptivo em reunião prévia para alinhar as ações que serão desenvolvidas na recepção aos turistas de cruzeiros, para proporcionar aos visitantes agilidade e eficiência na utilização de serviços, estimulando-os a retornarem ao nosso Estado”, comentou o gerente de Turismo Náutico da Secretaria de Estado de Turismo, Daniel Bastos.

A Estação das Docas recebe semanalmente uma média de 20 mil visitantes e para tornar a visita uma experiência completa, o complexo turístico oferece opções regionais de cultura, gastronomia, serviços e produtos, além de um atendimento personalizado e gratuito de orientação ao público através da visita monitorada, que ocorre diariamente, com saída do Memorial do Porto, no Armazém 1. O serviço pode ser solicitado na hora ou agendado previamente, via e-mail: agendamento@estacaodasdocas.com.br Informações: (91) 3212-5525.

Fonte: Agência do Pará.

