Navio do Greenpeace abre para visitação do público em Belém

O ‘Esperanza’ estará aberto para visitação no próximo sábado, 7. O objetivo da exposição divulgar as novas descobertas sobre os Corais da Amazônia.

navio do Greenpeace “Esperanza” estará disponível para a visitação na escadinha do porto de Belém a partir do próximo sábado (19). Segundo a entidade, o objetivo da exposição é mostrar para a população as novas descobertas sobre os Corais da Amazônia.

O Greenpeace espera mais de 3 mil pessoas durante a exposição. As inscrições para a visita podem ser feitas no site do evento. As visitas podem ser realizadas até às 16h.

Além disso, a entidade recomenda que os visitantes do navio usem tênis, chinelos, sandálias antiderrapantes. Além disso, o Greenpeace alerta para a formação de filas no local, aconselhando que os interessados no evento levem água, bonés ou outros tipos de chapéus para se proteger do sol.

Por G1 PA, Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...