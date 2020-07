Navio misterioso é flagrado por drone após mar recuar

(Foto:Reprodução) – Estrutura é composta de pedaços de madeira e metal com mais de 50 metros de comprimento

Destroços de um navio, encalhado na praia do Embaré, no litoral de São Paulo, voltaram a aparecer nesta terça-feira (21). Conforme disse a Prefeitura de Santos, a maré baixa fez com que a estrutura, que se assemelha a um casco de navio, composta de pedaços de madeira e metal com mais de 50 metros de comprimento, ficasse exposta. As imagens podem ser vistas por drone.

Os primeiros registros dos destroços da embarcação foram feitos em 2017, segundo o órgão, quando começaram os monitoramentos. Geralmente, partes do navio acabam ficando expostas, mas, nesta semana, a carcaça completa passou a ser exibida. O local foi isolado com cercamento para a proteção dos pedestres e banhistas.

Pesquisadores suspeitavam que o material se tratava dos restos do veleiro Krestel, que afundou na mesma região em 1895. No entanto, de acordo com o escritor e especialista em naufrágios José Carlos Silvares, a hipótese foi descartada após uma análise sobre o material presente da estrutura.

Por:Redação Integrada, com informações do G1

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...