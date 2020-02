Navio que tinha Santarém como destino naufraga no rio Amazonas

Testemunhas afirmam que há desaparecidos e feridos, mas Marinha ainda não confirma (Foto:Reprodução)

O Navio Anna Karoline III naufragou na madrugada deste sábado (29), na localidade Boca do Jari, no Rio Amazonas, há 345 quilômetros de Santarém. Segundo as primeiras informações de testemunhas, o navio saiu de Macapá com destino a Santarém, mas às 4h naufragou. 80 passageiros estavam a bordo.

Relatos dão conta que há desaparecidos e feridos. A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com a assessoria da Marinha do Brasil no Pará, que ainda não confirma o número de vítimas e disse que está apurando o caso.

Em breve mais detalhes.

29.02.20 9h55

