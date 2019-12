Negligência médica causa morte de grávida logo após o parto em Oeiras do Pará, dizem familiares

Hospital Municipal de Oeiras do Pará, na região do Baixo Tocantins. — Foto: Reprodução / TV Liberal

Hospital diz que quadro de saúde da vítima era normal e que ela entrou em estado de choque na hora do procedimento. A Polícia Civil abriu inquérito para investigar o caso.

A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar a morte de uma mulher, logo após o parto nesta quinta (19), no Hospital Municipal de Oeiras do Pará, na região do Baixo Tocantins. A família da vítima diz que houve negligência médica. O hospital disse que paciente entrou em estado de choque e morreu no início da tarde.

Segundo familiares de Jucilane Moura, de 23 anos, ela tinha recomendação na carteira do Sistema Único de Saúde (SUS) para fazer não parto normal, mas o médico acabou realizando o procedimento. A paciente não resistiu e morreu. O bebê sobreviveu.

De acordo com a Polícia, familiares já começaram a ser ouvidos no inquérito e a equipe médica e de enfermagem que atenderam a grávida devem ser intimados.

O corpo de Jucilane Moura foi levado para ser velado em uma igreja evangélica do município. O enterro está previsto para esta sexta (20).

Em nota, a Secretaria de Saúde de Oeiras informou que a paciente foi encaminhada para a sala de parto com o quadro de saúde normal e que a mãe dela acompanhou o procedimento. A secretaria disse, ainda, que “lamenta a morte da jovem e que está à disposição para outros esclarecimentos”.

