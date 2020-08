Negociação da conta de energia agora pode ser feita no site da Equatorial Pará

Por meio do site, os clientes poderão parcelar suas dívidas com condições especiais e isenção de juros até 31 de agosto

A Equatorial Energia Pará disponibilizou mais um canal de negociação para os clientes regularizarem suas dívidas de forma rápida e segura. Os clientes titulares da conta de energia já podem negociar pelo site da distribuidora, o www.equatorialenergia.com.br, e as parcelas virão nas próximas faturas, mensalmente. Essa condição especial atende aos clientes que possuem a partir de três faturas vencidas.

Para utilizar o serviço, o cliente deve acessar o site e, no acesso rápido, clicar em “Parcelar débitos”. Feito isso, o usuário é direcionado para uma tela em que precisará colocar os dados do titular da conta contrato, para o sistema localizar as faturas que estão em aberto. Em seguida, será aberta uma nova tela com as opções de negociação.

O Gerente de Relacionamento com o Cliente da Equatorial Pará, Haroldo Nobre, fala sobre a importância do novo serviço. “O nosso objetivo é manter o apoio e auxílio ao cliente que sofreu com os impactos econômicos, em decorrência do período da pandemia e acumulou as contas de energia. E essa comodidade também colabora com as recomendações de distanciamento social, fazendo com que o cliente faça algo importante e necessário sem precisar sair de casa”, diz Haroldo.

Regras para negociação via site:

• Apenas o titular da conta de energia pode fazer;

• Tenha a partir de 3 faturas vencidas;

• Dívidas de CNR – Consumo não registrado;

• Classes residencial, comercial, industrial e rural.

• Caso o cliente possua débitos de origem CNR e consumo normal, o parcelamento será distinto, ou seja, cada um com sua origem;

Após efetivado o parcelamento no site, o acordo será lançado no sistema da distribuidora e a parcela virá inclusa na próxima fatura do mês seguinte. As formas de pagamento da conta de energia também são variadas, facilitando ainda mais para os consumidores: por boleto, cartão de crédito/débito e auxílio emergencial.

ENERGIA EM DIA

Aos clientes residenciais que optarem por qualquer uma das facilidades de negociação e pagamento das faturas em atraso, a Equatorial ainda oferece mais vantagens com a promoção Energia em Dia que sorteia mensalmente um ano de supermercado no valor de R$ 500,00 e um ano de bônus de R$ 250,00 para pagar a conta de luz. Inclusive na premiação final será sorteado um carro zero km no valor de R$ 37 mil. Mais de 115 mil clientes já se cadastraram na promoção em todo estado.

A Equatorial ainda realizará três sorteios extras de R$ 12 mil, que serão destinados para eficientização de 15 residências, realizando a troca de equipamentos antigos e de alto consumo por outros novos e mais econômicos. Este valor também será utilizado para custear pequenas reformas como pintura, instalação e fiação elétrica ou outros reparos necessários no domicílio, que possam resultar em redução do consumo. No total, serão distribuídos 64 prêmios.

Para participar da campanha o cliente deve estar em dia com a Equatorial e se cadastrar no site https://energiaemdia. equatorialenergia.com.br/

