Negociação de débitos da conta de energia é prorrogada em todo o Pará

Campanha de negociação segue até o dia 31 deste mês. | Foto:Divulgação/Equatorial Pará

Pessoas que estão com débitos na conta de energia poderão participar da campanha de negociação, realizada pela Equatorial Energia Pará, até o dia 31 deste mês. Além do atendimento por telefone, também é possível quitar as dívidas em qualquer posto de atendimento da empresa no Estado.

No próximo sábado (22), será instalado um drive thru na sede da Equatorial, localizada na Augusto Montenegro. O objetivo é que os clientes sejam atendidos dentro do próprio carro, das 8h ao meio dia, com a facilidade de não precisar sair do veículo para efetuar a negociação.

As agências de atendimento presencial também estarão abertas de 8h às 12h, neste sábado, exclusivamente para negociação de dívidas (com exceção dos postos do Parque Shopping, BR e das Estações Cidadania do Guamá e Santarém).

Segundo a empresa, serão isentos juros, multas, correção monetária, além de dar facilidades para os débitos acumulados de março a agosto.

No caso do atendimento em formato drive thru, os agentes da empresa que farão atendimento nos carros utilizarão equipamentos de proteção recomendados pelas autoridades sanitárias.

NÚMERO EXCLUSIVO PARA NEGOCIAÇÃO

O número 0800 091 1051 é exclusivo e gratuito para negociação de débitos, esse contato também pode ser utilizado por pessoas que estejam fora do Estado. As chamadas podem ser feitas das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira e das 8h às 14h, aos sábados.

Por::Diario Online

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...