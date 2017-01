Negociações de paz na Síria são adiadas para o fim de fevereiro

Próxima reunião intermediada pela ONU acontecerá quando os países membros da Astana avançarem para solução do conflito.

As negociações de paz na Síria, previstas para acontecer no dia 8 de fevereiro em Genebra, na Suíça, foram adiadas para o fim do mês. De acordo com o G1, o ministro russo das Relações Exteriores, Serguei Lavrov, fez o anúncio do adiamento durante uma reunião com rebeldes russos, em Astana, na capital do Cazaquistão, nesta sexta-feira (27).

Os três países integrantes da Astana – Rússia, Turquia e Irã – concordaram em “estabelecer um mecanismo para vigiar e garantir a completa aplicação do cessar-fogo e para evitar qualquer provocação” na Síria.

A próxima rodada de negociações intermediada pela Organização das Nações Unidas (ONU) acontecerá quando os países membros avançarem para solução do conflito, que já dura cinco anos.

Fonte: Notícias ao minuto.

